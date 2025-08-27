Главный тренер казахстанского клуба Рафаэль Уразбахтин поделился эмоциями после выхода своей команды в групповой этап Лиги чемпионов. В плей-офф квалификации Кайрат одолел шотландский Селтик в серии пенальти (3:2) после двух ничьих 0:0.

У нас была задача – чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. Но теперь я ребятам говорю: ну, мы кашу заварили, конечно. Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим. Я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там. Я не мечтал даже.

Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в группе. Там гранды одни. Показали игрокам, распечатали и в раздевалке повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно более именитыми, потому что, возможно, такое раз в жизни бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго, – приводит слова Урзабахтина sports.kz