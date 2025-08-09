Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен после победы в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (2:0) высказался о игре против бывшей команды, удалении Рафаэла Бандейры и результате встречи. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я считаю, что мы начали немного нервно в первые 10 минут. Да, допустили ошибки в обороне, которые привели к моментам у наших ворот. Мы начали входить уже более-менее в игру уже вскоре через моменты Мендосы и Микитишина. Результатом чего позже стал фантастический гол от Мендосы. У нас были еще некоторые возможности уже после первого гола, но и соперник мог забивать.

В целом команда держала организацию игры до конца первого тайма и продолжила ее держать после начала второго. Мы пересмотрели некоторые моменты в перерыве с игроками и скорректировали ошибки. Команда продолжила успешно обороняться и осуществлять свои атаки. Как результат: Мендоса отобрал мяч и не стал бить сам - отдал передачу на Парако, и мы забили второй гол.

Что касается удаления Бандейры, то это большая ошибка игрока международного уровня. Мы должны лучше держать себя под контролем. В целом смогли победить и сыграли «на ноль» - это фантастическая работа от команды. Мы работали как единое целое.

Тренировал «Металлист 1925» в прошлом? Я отвечу так: команда очень поменялась с того времени. Осталось три-четыре футболиста, с которыми я работал. По игре: мы фокусировались на нашем плане, как будем играть против соперника. И я считаю, что наш план сработал.

С Вернидубом не контактировал. А что касается моего предупреждения, то я вышел за пределы технической зоны. Из-за этого получил желтую карточку.

Конечно, есть некоторые моменты, которые нам надо улучшать. Например, это общение, коммуникация между украинскими игроками и игроками из других стран. После этого придет лучшее взаимопонимание между ними, что будет полезным для нас на поле.

У нас очень молодой состав и одной из задач для нас является развитие этих футболистов. У нас есть такие футболисты, как Каменский, Шевченко, Мулик. Считаю, что они очень много работают над собой, чтобы быть частью команды, частью основного состава. Мы будем помогать им развиваться. Сам для себя я ставлю в первую очередь задачу достигать как можно высших мест в чемпионате и играть стабильно. Да, для этого нужно некоторое время, но мы будем упорно работать, чтобы все получилось.