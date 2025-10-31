Главный тренер Кудривки Василий Баранов прокомментировал в эфире УПЛ ТВ победу в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Оболони (1:0).

Очень хорошая поддержка, и мы стараемся играть для болельщиков. Сегодня мы бежали для них. Эта поддержка домашней арены, хоть она и номинальная для нас, но очень благодарны болельщикам и всем, кто нас поддерживает.

Мы чувствовали себя как дома. Возможно, я как тренер команды Кудривка больше слышал своих болельщиков. И это, наверное, нас заводило, и мы старались их удовлетворить.

Мы понимали, что будем играть на «Оболонь-Арене», и очень много придет болельщиков Оболони. Я просил ребят до игры принести радость нашим болельщикам, но и сыграть для всех болельщиков, которые есть в нашей стране, чтобы была бескомпромиссная игра. Думаю, болельщики Оболони тоже довольны игрой своей команды и тем, что было сегодня на поле.

Где-то предыдущий матч, конечно, свой оттенок внес – не скажу, что в подготовку, но, учитывая наш состав на сегодняшнюю игру. Очень понравилось, как вышел с Шахтером Овусу, он навязал борьбу, очень хорошо прессинговал.

Мы очень уважительно относились к Шахтеру. Надо было смелее играть на мяче. Были зоны, которые мы не видели и очень часто играли назад. А сегодня мне первые 20-25 минут, наверное, очень понравились. Мы старались играть вперед. Надо использовать такие полумоменты.

Конечно, хорошо, что мы сыграли «на ноль» – первая наша игра «на ноль», но мы при этом еще и забили. И я сегодня ребятам сказал до игры, что чувствую, что мы над стандартами работаем в атаку, но не можем забить – а сегодня обязательно забьем. Так оно и получилось.