Известный украинский тренер Олег Федорчук выразил мнение, что защитник Динамо Тарас Михавко пока не заслуживает вызова в национальную сборную. По его словам, выступления киевлян в еврокубках лишь подтвердили этот факт.

Федорчук также отметил, что в предстоящем матче против Франции пользы от Михавко в составе не будет, так как подопечные Сергея Реброва должны в основном сосредоточиться на оборонительных действиях, а игрок в этом аспекте игры проседает. Цитирует Федорчука Footboom.

«Что касается Михавка, то здесь очень много вопросов относительно его вызова, он сейчас абсолютно не готов, и еврокубковые матчи киевского клуба это четко продемонстрировали. Реальной пользы от него в будущем матче с Францией я тоже не вижу, команда играет с тремя нападающими, нагрузка на защитников сумасшедшая. Михавко играет хорошо, когда команда владеет мячом, и он одной передачей может обеспечить движение команды. Однако отбор — это не его. Скорее всего, вызов ради вызова, тем более, что Матвиенко сейчас в очень неплохой форме», — сказал Федорчук.

