Главный тренер Флуминенсе Ренато Гаушо перед полуфиналом Клубного чемпионата мира-2025 против Челси высказался о том, что команда осталась последней неевропейской на турнире. Слова специалиста передает пресс-служба FIFA.

Это очень большой повод для гордости. Многие не верили в нас, а мы здесь – в полуфинале. Сейчас Флуминенсе входит в четверку лучших клубов мира. Я всегда говорю ребятам: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что мы не знаем, когда еще выпадает такой шанс. Мы должны творить историю – и именно этим мы сейчас занимаемся. Со всем уважением к Челси, мы не хотим останавливаться. Мы выложимся психологически, физически, технически и тактически – по максимуму. Многие не верили, но мы в полуфинале.

Мы должны мечтать о трофее, но двигаться шаг за шагом. С самого начала нашего участия в турнире мы придерживаемся именно такого подхода. Да, мы хотим победить, но понимаем, как это будет сложно. Челси хочет того же – пройти в финал. Мы хорошо знаем силу соперника, и для нас этот матч станет серьезным испытанием. После него, возможно, уже можно будет подумать и о трофее.

Я говорил игрокам еще с момента прибытия в США: «Мы приехали не на отдых». Мы уважаем каждого соперника, но должны верить в себя. Я много работал с командой над психологией. Мы здесь, чтобы соревноваться, это 11 против 11 на поле. Да, европейские клубы имеют больше ресурсов, но решает не это – а преданность, с которой играет твоя команда. И именно эта преданность есть в моих игроках, в это я и верю. Мы продолжим верить и творить историю.

Да, деньги помогают создать сильную команду и увеличивают шансы на успех, но самое главное – это отношение на поле, самоотдача игроков и диалог между тренером и командой. Думаю, главный посыл, который мы посылаем – это призыв к уважению к бразильскому футболу. Флуминенсе, как и Ботафого, Фламенго и Палмейрас, показали на этом турнире, что Бразилия снова имеет вес на футбольной карте мира.

Вклад Тиаго Силвы – колоссальный. Он принимал участие в нескольких чемпионатах мира, играл в лучших клубах Европы. Его опыт – бесценен, он как второй тренер на поле. Тактически подсказывает партнерам, делится знаниями о соперниках, против которых уже играл. И несмотря на то, что ему уже 40, он играет так, что мог бы еще и на чемпионат мира 2026 поехать.

Джон Ариас с каждой игрой становится увереннее в себе. Справедливая похвала только добавляет ему уверенности, он берет на себя все больше ответственности. Он проводит отличный турнир. Это тот тип игрока, который постоянно держит оборону соперника в напряжении.