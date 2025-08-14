Тренер Пакша: «У першому матчі Полісся грало краще»
Богнар высказался о ответной игре третьего раунда квалификации Лиги конференций
25 минут назад
Главный тренер Пакша Дьордь Бугнар рассказал о своих ожиданиях от ответного матча третьего этапа квалификации Лиги конференций против житомирского Полесья. Слова специалиста передает NB1.
Хочу подчеркнуть, что в первой игре соперник играл лучше и заслуженно победил. Нас ждет работа и в ответном матче: даже если не приблизимся к выходу в следующий раунд, мы хотим обязательно завершить этот поединок победой.
Считаю, что это серьезная цель, и мы стремимся ей соответствовать. Особых сюрпризов мы не готовим.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Пакш – Полесье на Xsport. Начало – в 20:00.
Ранее мыслями о матче поделился ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко.
Поделиться