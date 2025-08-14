Главный тренер Пакша Дьордь Бугнар рассказал о своих ожиданиях от ответного матча третьего этапа квалификации Лиги конференций против житомирского Полесья. Слова специалиста передает NB1.

Хочу подчеркнуть, что в первой игре соперник играл лучше и заслуженно победил. Нас ждет работа и в ответном матче: даже если не приблизимся к выходу в следующий раунд, мы хотим обязательно завершить этот поединок победой.

Считаю, что это серьезная цель, и мы стремимся ей соответствовать. Особых сюрпризов мы не готовим.