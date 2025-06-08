Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о стратегии на финал Лиги наций против Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Раньше, когда играли с Испанией, главная задача была – контролировать их владение мячом, управление игрой и умение вытягивать соперников из позиции. У них это в крови – с детства так учат играть.

Но теперь с такими ребятами, как Нико Уильямс и Ламин Ямаль, к этому добавились скорость и вертикальность. Так что можно сказать, что это одна из лучших команд в мире по использованию скорости и быстрых переходов. При этом она сохранила привычный стиль – умение держать мяч, контролировать игру и защищаться с ним. В результате у испанцев очень сбалансированная и классная команда.

Футбол в сборной - это длинный путь, где важно найти правильные связи и идеи. Португалия не собирается менять свой стиль лишь ради финала. Мы верим в то, как играем, и в свои возможности. Испания, наверное, одна из лучших команд в мире - имеет ребят, которые классно держат мяч и быстро идут в атаку, и это совсем другой стиль испанского футбола. Поэтому нам нужно серьезно действовать в обороне, но главное для нас – делать то, что у нас получается лучше всего, а не менять свою игру или играть по-другому. Это было бы ошибкой.

Я верю во всех игроков, в этом наше преимущество. У меня нет одного стартового состава на все случаи - есть план на игру. Если мы вдруг пропустим, наша реакция должна быть идеальной. Когда Испания использует свои контратаки, это лучшая команда мира. Нам нужно делать все, в чем мы хороши. В матче с Германией мы показали, что можем контролировать мяч. Все это мы должны делать: проявлять индивидуальные качества, оперативно реагировать и хорошо обороняться против команды, которая имеет исключительный класс в атаке.

Криштиану уже в четвертый раз играет в финале за сборную – это просто невероятно. Он является настоящим примером для всех. Мне нравится, что он всегда стремится победить, даже после того, как он все выиграл. Он каждый раз начинает с чистого листа. Для таких ребят, как Родригу Мора, Кенда и Жоау Невеш, работать рядом с ним – это настоящий подарок. Надеюсь, что завтра у нас будет незабываемый день. На мой взгляд, главное в команде – это атмосфера в раздевалке. Мы стараемся помочь ребятам получать удовольствие от игры, влиять на результат и выигрывать. За эти два с половиной года у нас сложился отличный коллектив – все на 100%, поддерживают друг друга и не боятся брать на себя ответственность.