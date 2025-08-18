Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался после минимальной победы своей команды над Нантом (1:0) в стартовом туре Лиги 1.

«Самое важное — это три очка. В то же время я думаю, что команда сыграла хорошо. Считаю, мы заслужили победу, но было сложно, так как Нант очень хорошо защищался, уходя глубоко.

Сейчас очень важно улучшать физическую форму и нашу способность работать с мячом. Если мы хотим иметь шанс выиграть всё и подготовить себя к этому, нам нужны все игроки. На данный момент, я думаю, что возможность привлекать многих игроков является очень важной», — сказал Энрике.