Тренер ПСЖ ударил футболиста Челси после проигранного финала КЧС. Видео
Луис Энрике не сдержал эмоций
43 минуты назад
Фото - ESPN
Сразу после завершения финала Клубного чемпионата мира Челси - ПСЖ (3:0) представители обеих команд устроили потасовку.
Все началось после того, как наставник ПСЖ Луис Энрике нанес удар в лицо нападающему Челси Жоао Педро, что переросло в огромную драку между представителями обеих команд.
Поражение в финале лишило ПСЖ возможности стать первой командой, которой удалось завоевать 5 титулов за 1 сезон, тогда как Челси стал первым клубом, который может похвастаться полной коллекцией национальных и международных трофеев.