Сразу после завершения финала Клубного чемпионата мира Челси - ПСЖ (3:0) представители обеих команд устроили потасовку.

Все началось после того, как наставник ПСЖ Луис Энрике нанес удар в лицо нападающему Челси Жоао Педро, что переросло в огромную драку между представителями обеих команд.

Поражение в финале лишило ПСЖ возможности стать первой командой, которой удалось завоевать 5 титулов за 1 сезон, тогда как Челси стал первым клубом, который может похвастаться полной коллекцией национальных и международных трофеев.

Обзор матча будет доступен на странице события Челси - ПСЖ.