Главный тренер Руха Иван Федык высказался о минимальном поражении в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Нам не удалось продемонстрировать свой футбол после пропущенного гола. До этого эпизода мы не давали ЛНЗ себя заперсинговать и создавать моменты впереди. Но после пропущенного гола мы стали играть по сценарию черкащан. Также во втором тайме наши замены не освежили игру так, как мы хотели.

Виталий Пономарев очень хорошо знает всех игроков «Руха» и тех, кого хотел – забрал в ЛНЗ. Мы также понимали, как будет играть его команда. Этот стиль игры был ожидаем для всех. Наша неутешительная серия, конечно, давит на команду. Но нам не следует обращать на это внимание, а нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.