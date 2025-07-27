Тренер Сандерленда отреагировал на слухи про интерес к Ризныка
Режис Ле Брю считает, что команде нужен вратарь
около 7 часов назад
Французский наставник Сандерленда Режис Ле Бри высказался по поводу слухов, связанных с интересом к украинскому вратарю донецкого Шахтера Дмитрию Ризныку.
«Я думаю, что нам, вероятно, все еще нужно подписать вратаря. Рынок все еще открыт, хотя он непредсказуем, и так всегда бывает.
На данный момент мы сосредоточены на том составе, который у нас есть – так всегда бывает – но, конечно, мы также будем пытаться усилить команду. Мы не знаем, когда и как именно, но за кулисами ведется активная работа», – сказал Регис Ле Бри для The Northern Echo.
Соглашение Ризника с Шахтером действует до конца 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.
В текущем розыгрыше Лиги Европы украинец уже успел выйти на поле в трех квалификационных матчах, дважды сохранив ворота в неприкосновенности и пропустив лишь два мяча.