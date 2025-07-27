Французский наставник Сандерленда Режис Ле Бри высказался по поводу слухов, связанных с интересом к украинскому вратарю донецкого Шахтера Дмитрию Ризныку.

«Я думаю, что нам, вероятно, все еще нужно подписать вратаря. Рынок все еще открыт, хотя он непредсказуем, и так всегда бывает.

На данный момент мы сосредоточены на том составе, который у нас есть – так всегда бывает – но, конечно, мы также будем пытаться усилить команду. Мы не знаем, когда и как именно, но за кулисами ведется активная работа», – сказал Регис Ле Бри для The Northern Echo.