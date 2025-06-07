Тренер сборной Канады подробно проанализировал команду Украины

Март назвал главные сильные стороны «сине-желтых» под руководством Сергея Реброва

около 7 часов назад

Джессі Марш / Фото - IMAGO
Джесси Марш / Фото - IMAGO
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Украины поделился оценкой команды Сергея Реброва.

Украина демонстрирует определенную гибкость в своей игре – как в построении защиты, так и в тактических идеях с мячом. У них очень организованная команда, тактически очень умная. Сергей Ребров упоминал о молодых игроках, и я с уважением отношусь к тому, что он дает шанс молодым игрокам из внутреннего чемпионата.

Есть некоторая неопределенность относительно некоторых игроков – как они впишутся в общую систему, которую он построил. Но меня всегда впечатляла организованность и дисциплина этой сборной. У них есть хорошие игроки, выступающие в сильных чемпионатах, они хорошо защищаются. Они физически очень сильны, не дают сопернику легкой жизни.

Мы понимаем, что нас ждет серьезное испытание. И откровенно говоря, я очень жду обоих этих матчей. Мне нравится ставить нашу команду в сложные условия и смотреть, как игроки реагируют, как справляются с разными соперниками и стилями игры. Это помогает нам развивать интеллект и опыт в собственной игре. Это два разных матча, но оба – с очень сильными соперниками.

Марш

Джессі Марш

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.

Ранее Марш раскритиковал действия Трампа и Венса в отношении Украины.

Источник: ua.tribuna.com

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