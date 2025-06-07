Тренер сборной Канады подробно проанализировал команду Украины

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Украины поделился оценкой команды Сергея Реброва.

Украина демонстрирует определенную гибкость в своей игре – как в построении защиты, так и в тактических идеях с мячом. У них очень организованная команда, тактически очень умная. Сергей Ребров упоминал о молодых игроках, и я с уважением отношусь к тому, что он дает шанс молодым игрокам из внутреннего чемпионата.

Есть некоторая неопределенность относительно некоторых игроков – как они впишутся в общую систему, которую он построил. Но меня всегда впечатляла организованность и дисциплина этой сборной. У них есть хорошие игроки, выступающие в сильных чемпионатах, они хорошо защищаются. Они физически очень сильны, не дают сопернику легкой жизни.

Мы понимаем, что нас ждет серьезное испытание. И откровенно говоря, я очень жду обоих этих матчей. Мне нравится ставить нашу команду в сложные условия и смотреть, как игроки реагируют, как справляются с разными соперниками и стилями игры. Это помогает нам развивать интеллект и опыт в собственной игре. Это два разных матча, но оба – с очень сильными соперниками.