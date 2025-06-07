Тренер сборной Канады раскритиковал действия Трампа и Венса перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Канады Джессі Марш перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Украины поделился мнением относительно политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении страны, борющейся за свою свободу. Слова специалиста передает The Athletic.

Как американца, меня искренне беспокоит то, как мы отнеслись к президенту Украины и то отсутствие уважения, которое было продемонстрировано. Мне не обязательно знать из собственного опыта, через что пришлось пройти этим игрокам, этому тренеру и этой федерации, но я очень рад, что у меня есть возможность показать нашу поддержку.

Если подумать о всех трудностях, через которые прошли украинские игроки: они не играли дома уже несколько лет, были вынуждены проводить отборочные матчи к чемпионату мира на чужих стадионах, выступали в профессиональных и международных клубах с постоянной тревогой за безопасность своих родных, своей страны, своих друзей. В такой ситуации чрезвычайно важно иметь сострадание и понимание ко всему, через что прошла эта команда, эти футболисты, эта нация.

Как главный тренер национальной сборной Канады, я хочу четко показать, что мы на их стороне, что мы с ними и сделаем все, что сможем. Сборная Украины сейчас находится в Торонто, где готовится к матчу против Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield, который состоится в субботу. Следующий матч Украина сыграет во вторник против Новой Зеландии, а Канада в тот же день встретится с Кот-д’Ивуаром. Это настоящее удовольствие и большая честь – продемонстрировать, что дружба и уважение лежат в основе всего, что мы пытаемся делать в футболе.