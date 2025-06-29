В 1/8 финала клубного чемпионата мира португальская Бенфика уступила английскому Челси с разгромным счетом 1:4 после дополнительного времени.

В воротах лиссабонцев сыграл украинец Анатолий Трубин, который пропустил четыре мяча в этой встрече. Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился своими впечатлениями от поединка и прокомментировал итоговый результат.

«Мы могли бы сыграть лучше в первом тайме, особенно в атаке. Мы верили, что сможем сравнять счет. После перерыва были сильнее и сумели перевести игру в дополнительное время, где все сложилось не так, как хотелось бы. После удаления стало очень сложно играть против команды такого уровня. В таких условиях и так очень трудно себя проявить, а отсутствие одного игрока на 30 минут еще больше усложнило ситуацию.

Мы были лучшей командой в первой половине дополнительного времени, у нас было четыре момента. Могли забить как минимум один гол. Но потом пропустили, стало 1:2 – игра была закончена. Тяжело с этим смириться.

Бенфика всегда подходит к каждому соревнованию с амбициями. Нам удалось финишировать первыми в группе, но за 90 минут может случиться все, что угодно. У нас был шанс прогрессировать, но играли против отличной команды, особенно с сильными крайними вингерами. Я очень хорошо знаю Педро Нету, и если у него есть шанс выйти 1 на 1 и забить, то его трудно остановить», – подвел итог Лаже.