Тренер туринского Ювентуса Игор Тудор высказался после вылета команды из клубного чемпионата мира-2025, где в 1/8 финала его подопечные уступили мадридскому Реалу с минимальным счетом 0:1.

«Хочу поздравить ребят, они следовали плану на игру и выложились на полную, несмотря на сложные условия. Мы отдали все, что могли, и эти матчи очень полезны для нас.

Теперь мы хорошо отдохнем, чтобы начать сезон с новыми силами. Этот матч был намного важнее, чем игра против Манчестер Сити. Ребята подошли к нему с правильным настроем, зная, что нужно терпеть, но при этом они создали несколько хороших моментов», — приводит слова Тудора пресс-служба клуба.