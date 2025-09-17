Тренер Забародного – о старте в ЛЧ: «Сложно предсказать, как будет играть Аталанта»
Уже сегодня, 17 сентября, украинский защитник может снова сыграть в Лиге чемпионов после почти четырёх лет
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Аталанты. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
В Лиге чемпионов все матчи сложные. Предматчевые ощущения не изменились. Они такие же, как и раньше. Дети никогда не перестают играть, и то же самое относится к нашей команде. Мы всегда хотим играть в свой футбол и с нетерпением ждем начала этого турнира, потому что у нас замечательные воспоминания.
Летом Аталанта сменила тренера, поэтому сложно предсказать, как они будут играть, но это сильная команда с качественными игроками, которые высоко прессингуют и умеют играть с мячом. Играть против итальянских команд всегда непросто. Придется привыкать к игровому стилю соперника, но в этом мы успешны.
