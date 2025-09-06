Тренер Забарного сломал ключицу после падения с велосипеда
Луиса Энрике доставлен в больницу
около 1 часа назад
Луис Энрике / фото - ПСЖ
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике получил перелом ключицы после падения с велосипеда. Испанского тренера срочно госпитализировали, и ему сразу сделали операцию.
Клуб выразил Луису Энрике полную поддержку и пообещал предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.
Сезон Лиги 1 2025/26 ПСЖ под руководством Луиса Энрике начал с трех побед и с 9 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.
Тем временем, подопечный Энрике Илья Забарный в составе сборной Украины уступил другим подопечным Энрике в составе сборной Франции (0:2).
