Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался относительно текущей трансферной активности после контрольной победы над Эвертоном в рамках подготовки к предстоящему сезону.

Испанец отметил, что клуб в первую очередь сосредоточен на усилении центра обороны и активно работает над приглашением нового центрального защитника.

«Клуб работает над усилением на разных позициях. Наше главное внимание сейчас приковано к позиции центрального защитника — мы потеряли Дина Хейсена и пока не нашли ему замену, поэтому клуб выполняет свою работу.

На трансферном рынке никогда не знаешь, что может произойти, но мы должны сосредоточиться на игроках, которые сейчас в нашем распоряжении», — цитирует слова Ираолы Sky Sports.