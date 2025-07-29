Тренер Забранного озвучил цели Борнмута в трансферное окно
Андони Ираола нуждается в центральном защитнике
около 13 часов назад
Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался относительно текущей трансферной активности после контрольной победы над Эвертоном в рамках подготовки к предстоящему сезону.
Испанец отметил, что клуб в первую очередь сосредоточен на усилении центра обороны и активно работает над приглашением нового центрального защитника.
«Клуб работает над усилением на разных позициях. Наше главное внимание сейчас приковано к позиции центрального защитника — мы потеряли Дина Хейсена и пока не нашли ему замену, поэтому клуб выполняет свою работу.
На трансферном рынке никогда не знаешь, что может произойти, но мы должны сосредоточиться на игроках, которые сейчас в нашем распоряжении», — цитирует слова Ираолы Sky Sports.
Ранее стало известно, что французский гранд ПСЖ продолжает проявлять интерес к украинскому центрбеку Ильи Забарного, который защищает цвета Борнмута.
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