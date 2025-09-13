Тренер Жироны сообщил, что Цыганков пропустит ближайший матч Жироны.
Украинец имеет проблемы со здоровьем
около 2 часов назад
Главный тренер каталонской Жироны Мичел объяснил, почему не включил в заявку на матч чемпионата Испании против Сельты украинского вингера Виктора Цыганкова.
«Что касается Виктора, реальность такова, что у него дискомфорт в ноге, но не травма. Он не чувствует себя комфортно в своем состоянии, и все зависит от того, как он будет себя чувствовать; я не думаю, что он пробудет вне игры более недели», – цитирует Мичела L'Esportiu de Catalunya.
27-летний Цыганков провел два матча (168 минут) за Жирону в нынешнем сезоне, оформив один ассист.
Каталонский клуб на данный момент занимает последнее место в чемпионате Испании, не набрав ни одного зачётного очка.
Матч Сельта – Жирона пройдет в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 15:00 по киевскому времени.