Трубін, Судаков и Кащеук. Стали известны стартовые составы Бенфики и Карабаха на матч Лиги чемпионов
Поединок пройдет в Лиссабоне
6 минут назад
Георгий Судаков. Фото - Getty Images
Сегодня состоится матч первого тура Лиги чемпионов между португальской Бенфикой и азербайджанским Карабахом.
Главные тренеры коллективов Бруну Лаже и Гурбан Гурбанов назвали стартовые составы своих команд.
С первых минут в составе Бенфики выйдут два украинских футболиста: голкипер Анатолий Трубин, полузащитник Георгий Судаков.
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук остался в запасе.
Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи в 22:00 по Киеву.
