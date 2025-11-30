Трубін відреагував на епічну перемогу Бенфіки в матче чемпионата Португалии
Команда Судакова и Трубина продержалась до 89-й минуты
около 15 часов назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Бенфика одержала волевую победу над Насьоналем со счетом 2:1, сравняв счет лишь на 89-й минуте. В стартовом составе лиссабонцев на этот поединок вышли украинский голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
После матча Трубин кратко, но эмоционально прокомментировал драматический результат встречи для команды Жозе Моуринью.
«Правильный настрой дает результат. Забираем свое», - написал Трубин.
Бенфика продолжает занимать третье место в чемпионате Португалии, набрав 28 очков. В этом сезоне 24-летний Трубин провел 20 матчей, пропустив 14 голов и 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Поделиться