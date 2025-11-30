Бенфика одержала волевую победу над Насьоналем со счетом 2:1, сравняв счет лишь на 89-й минуте. В стартовом составе лиссабонцев на этот поединок вышли украинский голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

После матча Трубин кратко, но эмоционально прокомментировал драматический результат встречи для команды Жозе Моуринью.

«Правильный настрой дает результат. Забираем свое», - написал Трубин.

Бенфика продолжает занимать третье место в чемпионате Португалии, набрав 28 очков. В этом сезоне 24-летний Трубин провел 20 матчей, пропустив 14 голов и 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.