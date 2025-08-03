Главный тренер Шахтера Арда Туран после победы в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0) поделился впечатлениями от Украины и местного стиля футбола. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, что касается страны, она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь, мы вместе. Но несмотря на все, все улыбаются, все стараются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем.

Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки. Что касается другого вопроса, я уважаю идею, что футбол есть футбол, и все одинаковы. Конечно, если у соперника есть стратегия, план на игру с акцентом на защиту, я это уважаю. Нет, я не говорю, что сегодня игра была слишком закрытой.

Наоборот, это хорошо для футбола, потому что ты должен играть с учетом всех его аспектов: и в защите, и в атаке. Если соперник хорошо обороняется, нужно искать больше решений в атаке. Сегодня они очень хорошо защищались, и мы пытались это изменить. Меняли фулбеков, запускали их в обыгрыш, действовали проще. Один из таких эпизодов вы видели, когда мы забили.

Это и есть наша идея: если ты не уважаешь соперника и его идеи, ты не найдешь решения. Я уважаю любую футбольную идею, даже если она против меня. Это моя работа – находить решения. И это очень хорошо для украинского футбола: если ты имеешь физические качества, если имеешь другие сильные стороны, то можешь обороняться. Потому что, когда я был игроком, мы побеждали сильнейшие команды в истории именно благодаря обороне. Я уважаю это, это моя философия. Если бы я сказал что-то другое, это было бы неправдой.