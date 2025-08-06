Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран пообщался с прессой накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Панатинаикоса.

— Мы очень уважаем Панатинаикос — их культуру, болельщиков, стадион. Зная это, стараемся как можно лучше подготовиться к завтрашнему противостоянию. Хотим играть в свой футбол и не сделаем шаг назад.

Понимаем, насколько сложным будет матч. В составе соперника много опытных игроков, которые умеют правильно действовать в решающие моменты. Мы уважаем их карьеру и опыт. Но сами противопоставим молодость, энергию и динамику.

Думаю, завтра болельщиков ждет хороший, сложный матч — и для нас, и для них. Надеюсь, мы достигнем результата, который даст преимущество перед ответным матчем. Но независимо от исхода первой игры, всё решится во второй. Именно поэтому нам нужно грамотно провести эти 90 минут с стратегической точки зрения.