Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Очередько чувствует себя довольно хорошо, он сегодня примет участие в тренировке. Однако, к сожалению, иногда мы не знаем, что может произойти во время поездки, и она может затянуться дольше, чем мы ожидаем. Именно поэтому мне нужен каждый мой игрок, и я буду использовать всех.

После матча мы, возможно, приедем в пятницу утром или днем и уже в воскресенье после обеда снова придется играть. Мои футболисты отдают максимум в таких условиях, никто не прячется за оправданиями, и я хочу поблагодарить их за это. Это касается не только нас, но и киевского «Динамо». Также на старте сезона так было с «Полесьем».

Так что все спортсмены, которые сейчас выступают в Украине, выполняют огромную работу. Играть в таких условиях непросто, поездки могут занимать часы. Польская полиция, украинская полиция – они действительно помогают. Каждый делает все возможное, но мы должны принять, что спортсменам непросто выступать в таких условиях. Однако мы и наши игроки стараемся делать все возможное.