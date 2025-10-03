Павел Василенко

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал выездную победу своей команды над шотландским Абердином (3:2) в первом туре группового этапа Лиги конференций.

«Мы не смогли хорошо начать матч. Мы были далеки от единоборств и игры один на один. Мы владели мячом, но несмотря на это не могли достичь результата и реализовать наши решения. На таком стадионе играть сложно и трудно противостоять команде, которая делает ставку на длинные передачи, стандарты и вбрасывания. Вначале нам было нелегко, но потом, учитывая еще и ветер, пришлось адаптироваться к условиям, потому что в футболе иногда случаются такие тяжелые обстоятельства, и нужно уметь приспосабливаться – мы смогли это сделать. Мы молодая команда, и эта победа очень важна для нас».

Также наставник «горняков» подчеркнул, что в культуре Шахтера всегда было оставаться конкурентоспособным в Европе.

«Мы стараемся учиться на каждом уровне и набираться опыта. Наш подход — двигаться шаг за шагом. Конечно, Лига конференций нас вдохновляет, и самая большая мечта — играть в матчах, где звучит слово «финал», — цитирует Турана клубная пресс-служба.

Благодаря этой победе Шахтер заработал первые три очка и занимает 11-е место в таблице Лиги конференций.

Во втором туре турнира донецкая команда сыграет против польской Легии. Матч пройдет 23 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.