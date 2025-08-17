Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал матч третьего тура УПЛ с ровненским Вересом (2:0).

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что сегодняшняя игра была действительно очень эмоциональной и насыщенной. Возвращаясь немного назад, отмечу, что мы провели замечательное противостояние в отборе Лиги Европы с Панатинаикосом, однако, к сожалению, нам не удалось добиться положительного для себя результата в виде выхода в следующий раунд. Также сюда можно добавить матч чемпионата Украины с Карпатами, где мы пропустили на последних минутах.

В такие моменты может возникнуть внутренний конфликт относительно той системы, которую вы пытаетесь исповедовать, иногда даже некое недоверие к ней, поэтому сегодняшняя победа очень важна в контексте напоминания самому себе, что мы на правильном пути.

Позади 120 минут противостояния и серия пенальти с Панатинаикосом, также непростой возврат домой, но я искренне могу заверить, что горжусь своими игроками и тем, как они проявили себя в целом на дистанции и непосредственно в сегодняшнем матче. Мы стараемся искать наши решения, особенно против обороны, состоящей из пяти защитников: это также важно в контексте игры наших вингеров – искать свободные пространства. Поэтому я в целом просто доволен тем, как прошел матч, как мы сумели адаптироваться к этим решениям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить команду за усилия и старания», – цитирует Турана клубная пресс-служба.