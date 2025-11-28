Во время общения с журналистами после матча с Шемрок Роверс (2:1) главный тренер Шахтера Арда Туран получил вопрос о возможном интересе клуба к форварду ЛНЗ Просперу Оба. В СМИ появилась информация, что игрок якобы уже подписал контракт с донетчанами.

Это не ко мне. Это вопрос к Дарио Срне. Спросите у него, хорошо? Я могу говорить только о игре и тактике. Это не моя работа. Я уважаю Дарио. У нас есть единая стратегия по трансферам. Посмотрим, что будет в ближайшие дни, – приводит слова Турана пресс-служба Шахтёра.

В очередном туре УПЛ донецкий Шахтер встретится с Кривбассом, а ЛНЗ будет противостоять Кудривке.