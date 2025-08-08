Головний тренер Шахтаря Арда Туран розкритикував роботу арбітрів матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0). Його слова наводить УПЛ ТВ.

На самом деле, мы начали матч неплохо, однако потеряли много мячей и много ошибались при первых передачах, хотя мы держали игру под контролем, владели преимуществом в владении. Во втором тайме уже была больше игра, к которой мы стремимся, но мы оставались не такими качественными в своих моментах.

Я очень доволен тем, как команда боролась, как она в целом показала себя, хотя ничья никогда не достаточна для меня. Так было всегда во время моей карьеры. Мы сделаем все, чтобы выйти в следующий этап во втором матче, потому что противостоять Панатинаикосу непросто. Это очень опытная команда, но я доверяю своим игрокам и верю, что они сделают все, чтобы пробиться в следующий этап, - сказал Туран.