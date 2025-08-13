Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с греческим Панатинаикосом. Турецкого специалиста цитирует издание Террикон.

«Нас ждет сложная игра. Мы ожидаем, что она будет похожа на первый матч. Мы уважаем Панатинаикос, его тренера и игроков. Мы будем готовы к их переходам от обороны к атаке. Конечно, это будет непросто, но мы не хотим давать им легких фолов и возможностей выполнять стандарты.

Мы к этому готовы. Понятно, что у них будут свои моменты – против Панатинаикоса никогда не бывает легко. Это всегда серьезное испытание. Но я верю, что мы готовы – и физически, и психологически. Да, у нас есть потери в составе, но это не оправдание. Завтра мы выйдем как единая команда – и именно так ответим на вызов этой игры.

Единственная наша проблема в том, что нам приходится играть слишком много матчей, похожих на финалы. Если мы пройдем этот этап и попадем в групповой раунд, всё станет спокойнее. Завтра – еще один финал. Но я искренне верю: у этой команды – очень хорошее будущее».