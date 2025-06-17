Павел Василенко

17 июня в Доме европейского футбола в Ньоне Швейцария состоялась жеребьёвка отборочного этапа Лиги Европы. Соперником донецкого Шахтёра в первом квалификационном раунде турнира сезона-2025/26 станет финский Ильвес из Тампере. Сайт XSPORT представляет будущего соперника «горняков».

Создание и становление клуба

Ильвес – финский профессиональный футбольный клуб из Тампере, который был основан в 1931 году и провёл свои первые официальные футбольные матчи в следующем году, играя в местных городских и районных лигах.

Однако молодому клубу было трудно набирать опытных игроков, а школьники, которые на то время составляли большую часть членов, часто проводили лето в деревне и, таким образом, были недоступны для матчей. Таким образом, футбольная команда Ильвеса была расформирована в 1938 году, и клуб сосредоточился на другом своём главном виде спорта – хоккее с шайбой.

Ещё один короткий период футбольной активности начался во время Второй мировой войны, и в 1947 году Ильвес впервые был близок к переходу в общенациональные лиги. Однако они проиграли решающий матч – единственное поражение в том году – и после этого разочарования футбол снова был исключён из клуба.

Третье пришествие оказалось более продолжительным и успешным, поскольку Ильвес объединился с бывшими соперниками Tampellan Palloilijat и Ilves-Kissat (не связанный клуб, несмотря на схожее название) в 1974 году. Ильвес взял на себя значительные долги Ilves-Kissat и вместо этого унаследовал их место в лиге I divisioona. Они провели там четыре года, прежде чем впервые получили повышение в Mestaruussarja в 1978 году.

Дебют в еврокубках

Первый год Ильвеса в высшем дивизионе был посредственным, но им удалось избежать вылета и, что ещё важнее, выиграть свой первый крупный трофей, обыграв ТПС в финале Кубка Финляндии.

Победа в кубке принесла Ильвесу первые европейские матчи в следующем году, когда они встретились с Фейеноордом в Кубке обладателей кубков 1980/81. Нидерландский гранд оказался слишком сильным для финских любителей, которые выиграли оба матча – 3:1, 4:2.

Годы с 1983 по 1985 были самыми успешными для Ильвеса на сегодняшний день. Клуб стал впервые чемпионом Финляндии в 1983 году, занял 3-е место в следующем году и 2-е место в 1985 году. В Кубке европейских чемпионов 1984/85 они встретились с итальянским Ювентусом, который легко обыграл Ильвес (4:0, 2:1). Домашний матч на стадионе «Тампере» посетила самая большая в истории Ильвеса аудитория – 24 073 зрителей.

В Кубке УЕФА 1986/87 Ильвес играл против шотландского Рейнджерс. Ильвес одержал свою первую европейскую победу на домашнем поле (2:0), но команда из Глазго прошла во второй раунд с общим счётом 4:2.

В 1990 году Ильвес завоевал свой последний трофей на долгое время, выиграв Кубок Финляндии. В Кубке обладателей кубков 1991/92 Ильвес впервые вышел во второй раунд европейских соревнований, обыграв североирландский клуб Гленавон (2:3, 2:1). Во втором раунде они сыграли вничью с римской Ромой (1:1) дома, но в конечном итоге итальянская командавиграла матч-ответ со счетом 5:2.

Объединение с Тампере Юнайтед

В начале 1990-х годов Ильвес боролся на поле и за его пределами. Финская экономика вступила в глубокую рецессию. Ильвесу было трудно привлекать спонсоров, а высокий уровень безработицы и отсутствие доступного дохода привели к низким показателям посещаемости. В конце сезона 1996 года они были переведены в лигу Ykkönen.

После двух сезонов во втором дивизионе Ильвес был близок к банкротству. Была сделана ещё одна попытка слияния, на этот раз с ТПВ, но они отказались от переговоров после тесного голосования по членству. Несмотря на это, мужская футбольная команда Ильвес была реформирована в Тампере Юнайтед, и Ильвес сосредоточился на своих юниорских командах.

В начале 2010-х годов Тампере Юнайтед оказался втянутым в скандал с договорными матчами и отмыванием денег. Они были дисквалифицированы из лиги и впоследствии обанкротились. Это оставило город Тампере без футбольной команды высшего уровня, так как ТПВ также застрял в нижних лигах.

Новая страница истории клуба

Ильвес перезапустил свою мужскую команду в 2008 году в лиге Kakkonen и начал медленное восхождение назад на вершину. После распада Тампере Юнайтед этот процесс ускорился, и Ильвес достиг дивизиона Ykkönen в 2013 году и вернулся в Veikkausliiga в сезоне 2015 года.

Клубу удалось укрепить свое положение в Veikkausliiga, занимая позиции в середине турнирной таблицы в первых двух сезонах и заняв третье место в 2017 году. Это достижение вернуло их в еврокубки после длительного перерыва. Однако болгарская Славия из Софии в Лиге Европы оказалась сильнее в первом квалификационном раунде (0:1, 1:2).

Ильвес завоевал свой третий титул Кубка Финляндии в 2019 году и вернулся в Европу в следующем году, сыграв против Шемрок Роверс из Дублина в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матч, состоявший из одного поединка из-за пандемии Covid-19, закончился со счетом 2:2, но после длительной серии пенальти, в которой обе команды пробили по 13 раз. Шемрок Роверс одержал победу со счетом 12:11.

По итогам сезона 2024 Ильвес стал серебряным призёром чемпионата Финляндии и завоевал право сыграть в квалификации Лиги конференций-2024/25. Во втором раунде финская команда сенсационно обыграла австрийскую Аустрию (2:1, 3:4, по пенальти – 5:4), но в следующем раунде уступила шведскому Юргордену – 1:1, 1:3.

Стадион

К концу 2010-х годов атмосферный, но устаревающий стадион «Таммела» больше не подходил для профессионального футбола. Город решил снести его и построить на его месте абсолютно новый стадион. Это заставило Ильвеса переехать на стадион «Тампере», начиная с сезона 2020 года. Стадион «Тампере», вмещающий более 16 000 человек, был слишком большим для болельщиков, которых на тот момент привлекал Ильвес, а беговая дорожка между полем и трибунами ещё больше способствовала плохой атмосфере на играх. Это, в сочетании с последствиями пандемии и разочаровывающей игрой на поле, привело к плохой посещаемости и финансовым проблемам.

Однако с неожиданнойпобеды в Кубке Финляндии в 2023 году, а также с завершением строительства нового стадиона и финансовой поддержкой хоккейного клуба Ильвес, футбольный Ильвес вскоре снова оказался среди лучших команд Veikkausliiga.

Стадион «Таммела» был награжден премией «Бетонное сооружение года 2024». Премия, которая присуждается с 1970 года, присуждается на основе ежегодного конкурса на лучшее здание, которое наилучшим образом представляет финское бетонное строительство.

Расположенный в самом сердце Тампере и соединяющий целый квартал, стадион «Таммела» имеет около 8000 мест для футбольных матчей и до 15 000 человек для концертов. Гибридный блок состоит из футбольного поля, крытой трибуны, жилых зданий и коммерческих помещений, построенных по бокам стадиона, а также парковки и торгового центра, расположенных под стадионом.

Стадион «Таммела» привносит новый элемент в городскую среду. Стадион размещен на относительно небольшом участке, в центре жилых кварталов и близко к людям. В проекте также учтены экологические аспекты: до стадиона легко добраться, и туда и обратно можно доехать в основном на общественном транспорте, что позволяет избежать пробок в центре города.

Цвета и герб

Традиционные цвета Ильвеса – зеленый и желтый, домашний комплект обычно состоит из желтой футболки и зеленых шорт, а выездной комплект – полностью зеленый. Их первая футболка имела зеленые и черные вертикальные полосы, это иногда повторялось в качестве специального комплекта, например, для матча 90-летия клуба в 2021 году.

В 1992 и 1993 годах Ильвес играл в красном, соответственно пожеланиям своего главного спонсора на тот момент, а выездная форма была белой. Выбор оказался крайне непопулярным среди болельщиков.

На первом гербе Ильвеса была изображена бегущая рысь. Нынешний логотип был разработан Рауном Бромсом в 1962 году и используется с тех пор.

Главный тренер

Йонас Рантанен вырос в районе Оулункюля в Хельсинки и играл в местном клубе IF Gnistan в качестве игрока юниорской сборной.

37-летний Рантанен начал свою карьеру в качестве спортивного координатора молодежных команд в организации ХИК Хельсинки в 2009 году. Он работал в ХИК на различных должностях до 2015 года.

В 2016-2019 годах Рантанен работал главным тренером женской команды ХИК, которая выступала в Naisten Liiga, приведя команду к победе в чемпионате Финляндии в 2019 году и женском кубке Финляндии в 2017 и 2019 годах.

Он был назначен главным тренером Klubi 04, резервной команды мужской команды ХИК, на сезон 2020 года, выиграв Kakkonen Group B и получив повышение в Ykkönen. Рантанен работал помощником тренера в штабе Тони Коскелы в первой команде ХИК в Veikkausliiga сезона 2021 года.

В октябре 2021 года Рантанен вернулся в свой бывший клуб Гнистан и в течение 2022-2023 годовон был главным тренером первой команды клуба во втором дивизионе Ykkönen. В конце сезона 2023 года он привел команду к финишу на втором месте в Ykkönen и выходу в плей-офф за повышение в Veikkausliiga, в конечном итоге проиграв IFK Mariehamn. Однако Гнистан позже получил лицензию Veikkausliiga и повысился в дивизионе через дополнительную процедуру после того, как ФК Хонка был объявлен банкротом.

23 октября 2023 года Рантанен был назначен главным тренером Ильвес и воссоединился с бывшим спортивным директором ХИКа Мийкой Таккулой.

В своем первом сезоне в качестве менеджера Ильвес занял с командой второе место в чемпионате Финляндии и завоевал путевку в Лигу конференций 2024/25, выйдя в 3-й раунд благодаря общей победе над Австрией. Он был назван менеджером месяца Veikkausliiga в сентябре 2024 года. Под его руководством Ильвес пришел к финишу вторым в сезоне, отстав на два очка от чемпиона КуПС.

19 апреля 2025 года после выездной победы со счетом 5:0 над КТП Рантанен привел Ильвес к рекордной серии из восьми побед подряд в лиге.

Футболисты

В состав команды входят преимущественно финские футболисты, также есть несколько легионеров и игроков с двойным гражданством. Капитан – 31-летний вратарь Отсо Виртанен.

Самый дорогой игрок по данным портала Transfermarkt – правый вингер Ойва Юккола (450 тысяч евро). Общая стоимость состава Ильвес по данным авторитетного портала составляет 4,35 млн евро.

Лучшими бомбардирами этого сезона являются нападающий Роопе Риски (6 голов и 2 ассиста) и полузащитник Лаури Ала-Мюллюмяки (6 голов и 1 ассист).

Также в команде есть российский след: в составе Ильвес играют полузащитник Антон Попович и вингер Данило Булгаков, которые имеют двойное гражданство – российское и финское. Однако они никогда не выступали за российские клубы и оба родились в Финляндии.