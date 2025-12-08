Сергей Разумовский

Украинский тренер Юрий Вернидуб в ближайшее время возглавит Нефтчи. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что уже 9 декабря специалиста официально представят в статусе главного тренера азербайджанского клуба. Вернидуб уже находится в Азербайджане, где должен был посетить календарный матч своей будущей команды против Сабаха, чтобы оценить состояние коллектива и потенциал игроков перед началом работы.

Контракт 59-летнего специалиста с Нефтчи рассчитан на полтора года. В тренерский штаб Юрия Вернидуба войдут хорошо известные ему помощники: Виталий Вернидуб, Дмитрий Кара-Мустафа, Валерий Михайленко и Игорь Фокин. Сообщается, что бакинский клуб уже подал официальный запрос в соответствующие государственные органы в Киеве о предоставлении Вернидубу и его ассистентам разрешений на выезд за границу для трудоустройства.

Последним местом работы Юрия Вернидуба был украинский Кривбасс, с которым он достиг заметного прогресса в УПЛ и завоевал бронзовые медали. До этого тренер успел заявить о себе в ряде других клубов: он возглавлял Зарю, с которой стабильно боролся за еврокубковые места, работал в белорусском Шахтере из Солигорска, а также прославился благодаря выступлениям с молдовским Шерифом, с которым вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь Вернидуб попробует реализовать свой опыт в азербайджанском Нефтчи.