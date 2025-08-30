Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной вингера киевского Динамо Назара Волошина. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом, футболист будет готовиться вместе с командой к стартовым матчам отбора чемпионата мира-2026. Напомним, что 5 сентября "сине-желтые" сыграют во Вроцлаве против Франции, а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном.

Ранее наставник Жироны Мичел Санчес проинформировал о ситуации с кадровыми потерями. По его словам, вингер каталонцев и сборной Украины Виктор Цыганков не тренировался из-за дискомфорта в левой ноге, и окончательное решение о его участии в матче Ла Лиги против Севильи будет принято непосредственно перед игрой.

Таким образом, дозвон Волошина может быть реакцией на состояние Цыганкова. Для представителя Динамо это дебютный вызов в национальную команду. Ранее он выступал за различные возрастные группы "сине-желтых".