Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал будущее в харьковском клубе защитников Максима Имрекова и Василия Кравца, а также полузащитника Владлена Юрченко.

«В настоящее время эти футболисты тренируются с командой U-19. Мы постоянно поддерживаем с ними контакт – буквально вчера они были в клубном офисе.

Все контрактные обязательства перед игроками мы выполняем. Мы ведем с игроками диалог о возможных дальнейших шагах: аренде, трансфере или расторжении контракта. На данный момент конкретных предложений нет».