В Металлисте 1925 сообщили о будущем Юрченко, Иммерекова и Кравца
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около 2 часов назад
Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал будущее в харьковском клубе защитников Максима Имрекова и Василия Кравца, а также полузащитника Владлена Юрченко.
«В настоящее время эти футболисты тренируются с командой U-19. Мы постоянно поддерживаем с ними контакт – буквально вчера они были в клубном офисе.
Все контрактные обязательства перед игроками мы выполняем. Мы ведем с игроками диалог о возможных дальнейших шагах: аренде, трансфере или расторжении контракта. На данный момент конкретных предложений нет».
Контракт Имрекова рассчитан до конца года, соглашение Кравца действительно еще сезон, а Юрченко – полтора года.
В стартовом туре нового сезона УПЛ Металлист 1925 примет киевскую Оболонь. Встреча пройдет 4 августа, начало – в 18:00.