Сергей Стаднюк

Сборная Украины сыграла в шокирующую ничью в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

После игры была запланирована традиционная послематчевая пресс-конференция главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва. Однако болельщики и журналисты не могли за ней следить в прямом эфире. Трансляция мероприятия не проводилась, а в УАФ объяснили это «техническими» проблемами.

Коллеги, из-за технических проблем с сервисами принимающей стороны в Баку, трансляция пресс-конференции Реброва не состоялась. Позже мы выложим видео для просмотра. УАФ

Кроме того, после матча Ребров закрыл комментарии под публикациями в собственном аккаунте в Instagram. Скорее всего, это связано с массовым наплывом болельщиков с призывами к специалисту подать в отставку.

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бло» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после непопадания из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьи.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.