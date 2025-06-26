Павел Василенко

Криштиану Роналду подписал новый контракт с Аль-Насром. Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о продлении договора еще на два года.

Так что вполне возможно, что 40-летний игрок станет лучшим бомбардиром в истории Аль-Насра. На данный момент он забил 93 мяча, что ставит его на третье место в общем рейтинге. Он отстает от лидера Мохаммеда Аль-Сахлави на 30 голов.

Аль-Наср – пятый клуб в карьере легенды футбола. Он остается вторым, наряду с лиссабонским Спортингом, в составе которого португалец не выигрывал чемпионат страны.