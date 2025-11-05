Пресс-служба УЕФА опубликовала разъяснение по поводу решения главного арбитра Иштвана Ковача, который не назначил пенальти в ворота мадридского Реала во время матча группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:1).

Инцидент произошел на 30-й минуте матча, когда после удара Доминика Собослаи мяч попал в руку Орельену Чуамени возле штрафной площадки. Судья первоначально зафиксировал нарушение и назначил штрафной удар, но после просмотра видеоповтора отменил решение.

Как объяснили в УЕФА, мяч коснулся левой руки футболиста Реала, которая находилась близко к телу и в естественном положении. Именно поэтому оснований для назначения пенальти не было.

Матч, который состоялся 4 ноября на стадионе Энфилд, завершился минимальной победой английского клуба со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Алексис Мак Аллистер, отметившийся на 61-й минуте.