Молодежная сборная Украины уступила в матче третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2). Таким образом, «сине-желтые» остались с тремя очками и с третьего места не вышли из группы. Пресс-служба УЕФА подвела итоги игры.

Молодежная сборная Нидерландов пробилась в четвертьфинал! После периода давления со стороны Украины команда Райцигера открыла счет благодаря простому завершению Валенте после самоотверженных действий Ван Боммела. После этого нидерландцы полностью контролировали игру. Спокойное завершение атаки от ван Бергена после умного паса от Тейлора сняло напряжение в команде. Украина, которая открывала счет в первых двух турах группы D, на этот раз не смогла обыграть Рефса, чтобы выйти на второе место.

С третьей попытки молодежная сборная Нидерландов наконец одержала победу на Евро-2025 (U-21), что позволило ей занять второе место в группе D и выйти в четвертьфинал, где соперником будет Португалия. Команда Райцигера заслуженно победила — она создала больше моментов и после перерыва почти не имела проблем. Украинцы боролись до конца, но им не хватало остроты в атаке и организации в обороне, что позволило нидерландцам создавать много моментов.