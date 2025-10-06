Павел Василенко

Европейский футбол делает шаг за пределы континента – УЕФА дала согласие на проведение матчей топ-лиг за рубежом, несмотря на волну возмущения среди болельщиков. Организация одобрила два конкретных поединка: встречу между Барселоной и Вильярреалом в декабре в Майами, а также матч Милан – Комо, запланированный на февраль в Перте, Австралия.

Несмотря на это, в официальном заявлении УЕФА подчеркнула: разрешения не стоит воспринимать как создание прецедента.

«Хотя и обидно, что нам пришлось дать зеленый свет этим двум матчам, это решение является исключительным», – отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Фанатские группы обоих чемпионатов выступили с резкой критикой, назвав такие выездные матчи «абсурдными, недоступными для простых болельщиков и экологически безответственными».

УЕФА же подчеркнула, что, несмотря на собственное несогласие, не обнаружила достаточных правовых оснований в уставе ФИФА для блокировки таких инициатив. В результате, как уточняет AFP, Исполком организации «неохотно, но согласился» сделать исключение.

Станет ли это новой нормой – пока неясно. Но для многих фанатов футбол начинает терять свои корни.