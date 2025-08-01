Александрия накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против Партизана (0:4) сообщила, что УЕФА не позволил украинской команде выйти на поле с флагом Украины.

Вице-чемпион Украины опубликовал официальное заявление по этому поводу.

Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом - выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг - это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Несмотря на этот запрет, мы хотим четко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-желтым флагом. Где бы мы ни находились - на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира - мы с гордостью несем наш стяг. Потому что он является воплощением каждого из нас, наших сердец, наших стремлений.

Мы - это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, безусловно, в наших руках. Слава Украине, - говорится в заявлении Александрии.