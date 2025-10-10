Исландия против Украины: букмекеры назвали фаворита матча отбора на ЧМ-2026
Подопечные Сергея Реброва попытаются одержать первую победу в квалификации мирового первенства
около 1 часа назад
В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий матч в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Соперником сине-желтых станет команда Исландии.
Матч состоится на стадионе Лейгардальсведлюр в Рейкьявике. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Прогноз букмекеров
Фаворитом встречи букмекеры считают сборную Украины. Коэффициент на победу команды Сергея Реброва составляет 2.43, тогда как на успех Исландии — 3.00. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3.40.
Наиболее вероятным счетом аналитики видят 1:1 — коэффициент 5.40.
Турнирное положение
После двух туров отбора сборная Украины имеет 1 очко и занимает третье место в группе D, опережая Азербайджан по разнице мячей.
Результаты сине-желтых:
Франция – Украина 2:0
Украина – Азербайджан 1:1
Сборная Исландии имеет в своём активе 3 очка:
Исландия – Азербайджан 5:0
Франция – Исландия 2:1
Турнирную таблицу возглавляет Франция с 6 очками, Исландия идет второй, Украина — третьей, Азербайджан замыкает группу.
Игра Исландия – Украина обещает стать решающей для команды Сергея Реброва в борьбе за шансы попасть на ЧМ-2026.