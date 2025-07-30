Сергей Стаднюк

Настоящий украинский вечер ожидает болельщиков в четверг, 31 июля. Шахтер, Полесье и Александрия проведут решающие матчи второго раунда квалификации еврокубков. Все эти встречи покажет Киевстар ТВ, а вот трансляции потенциальных соперников в Украине, к сожалению, не предусмотрены.

Первым начнет борьбу житомирское Полесье, которое неделю назад потерпело неожиданное номинально домашнее поражение от андоррской Санта Коломы со счетом 1:2. Игра проходила в словацком Прешове, где подопечные Руслана Ротаня первыми открыли счет благодаря голу Алексея Гуцуляка. Но уже через несколько минут гости восстановили паритет, а перед перерывом вышли вперед. Во втором тайме команды обошлись без голов.

Этот результат стал историческим – украинские клубы впервые проиграли команде из Андорры. Уже в 19:00 Полесье начнет попытку исправить позорную ситуацию. Правило выездного гола отменено, поэтому хватит лишь одного гола. Сможет ли Ротань сломать традицию провала в первом сезоне?

21:00 | Марибор – Пакш

В случае камбэка Полесье сыграет с победителем пары Пакш – Марибор. В первой игре венгры сделали шаг к следующему раунду, обыграв Марибор 1:0 благодаря точному удару в начале второй половины. Однако опытный словенский еврокубковый боец не собирается сдаваться. Начало ответного матча – в 21:00.

Шахтер вторым среди украинских команд стартует в четверг. 24 июля «горняки» сенсационно, но от этого не менее убедительно обыграли Бешикташ на выезде со счетом 4:2. Команда Марино Пушича очень активно начала игру и уже на седьмой минуте повела в счете благодаря Алиссону. Преимущество удвоил Эгиналду, а турки сумели сократить отрыв перед перерывом с пенальти. Во второй половине дубль оформил Кевин, а между его голами донецчане пропустили еще один мяч.

Ждать ли в ответном матче такой же «веселой» игры, или «горняки» закроются с риском получить «Бельгию» в стиле Реброва – выбор за Ардой Тураном. Однако преимущество в два мяча – действительно солидная заявка на проход дальше. Встреча начнется в 21:00.

Но в случае камбэка Бешикташа Шахтеру придется сыграть против победителя пары Нымме Калью – Сент-Патрикс. После первой игры ирландцы минимально ведут в счете благодаря голу Форрестера на последней минуте основного времени.

В ответном матче не сыграет защитник Данило Мащенко из-за второй желтойв первом поединке. Другой украинец Александр Мусолитин будет доступен для тренера. Так что отметьте этот матч звездочкой для себя хотя бы для того, чтобы поболеть за соотечественников. Начало – в 19:45.

Александрия завершит выступления украинских команд в четверг. И будем надеяться, что не в Лиге конференций. Неделю назад команда Нестеренко уступила сербскому Партизану 0:2 в Катовице. Хотя украинцы начали неплохо, первый гол пропустили уже на 14-й минуте после быстрой контратаки. После перерыва сербы удвоили преимущество, и на этом счет остался неизменным.

Небольшого позитива перед матчем-ответом добавляет тот факт, что «горожане» нанесли около 20 ударов по воротам соперника. Может, темную лошадку противостояния прорвет во второй игре? Стартовый свисток матча за жизнь прозвучит в 22:00.

Если же в Сербии мы станем свидетелями чуда, противостояние между Мидтьюлландом и Хибернианом определит будущего соперника Александрии в третьем раунде. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1. Шотландцы открыли счет в начале игры и долго удерживали преимущество, однако хозяева из Дании сравняли на 72-й минуте.

Однако, положа руку на сердце, вряд ли эта пара станет важной для украинского болельщика. Два мяча для разобранной команды с новым наставником выглядят как приговор. Однако мы любим эту игру за сенсации. А потенциальный соперник «горожан» определится еще до начала их матча...