Университатя не обыграла армянский клуб. Как сыграли Исенко и Романчук (Видео)
Украинские защитник и вратарь не спасли румынский коллектив от пропущенного мяча
около 1 часа назад
Во втором туре общего этапа Лиги конференций Університатя Крайова и Ноа расписали мировую 1:1.
Хозяева вышли вперед в конце первого тайма — на 38-й минуте отличился Эти́м. После перерыва армяне снизили активность, но всё же сравняли счёт: точным ударом ответил Мула́хусейнович.
Голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук провели полную встречу за Університатю. Кипер совершил три сейва и получил оценку 6.9. Центрбек запомнился 84% точности передач, выиграл две из трёх дуэлей на земле. Оценка: 6.5.
К вашему вниманию обзор матча.
Ноа сенсационно набрал четыре очка, для Університаті это первый балл в активе.
Лига конференций. Общий этап, второй тур
Університатя Крайова (Румыния) – Ноа (Армения) 1:1
Голы: Эти́м 38 – Мула́хусейнович 73