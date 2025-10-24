Сергей Стаднюк

Во втором туре общего этапа Лиги конференций Університатя Крайова и Ноа расписали мировую 1:1.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма — на 38-й минуте отличился Эти́м. После перерыва армяне снизили активность, но всё же сравняли счёт: точным ударом ответил Мула́хусейнович.

Голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук провели полную встречу за Університатю. Кипер совершил три сейва и получил оценку 6.9. Центрбек запомнился 84% точности передач, выиграл две из трёх дуэлей на земле. Оценка: 6.5.

К вашему вниманию обзор матча.

Ноа сенсационно набрал четыре очка, для Університаті это первый балл в активе.

Лига конференций. Общий этап, второй тур

Університатя Крайова (Румыния) – Ноа (Армения) 1:1

Голы: Эти́м 38 – Мула́хусейнович 73