УПЛ приняла важное решение по Динамо после вылета киевлян из Лиги чемпионов
Это касается и другой команды
около 1 часа назад
Дирекция УПЛ определила дату проведения матча 3-го тура чемпионата с участием киевского Динамо, которое представляет Украину в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Время и день игры были выбраны с учетом дальнейшего графика выступлений команды в квалификации Лиги Европы. В этом туре подопечные Александра Шовковского отправятся в Тернополь, где встретятся с Эпицентром.
Поединок пройдет в субботу, 16 августа, на городском стадионе имени Романа Шухевича. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Накануне киевляне вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего раунда квалификации от кипрского Пафоса с общим счетом 0:3. Все перипетии вокруг матча, анализ и обзор игры – на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский откровенно заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команде требуется усиление.
