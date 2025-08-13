Сергей Стаднюк

Дирекция УПЛ определила дату проведения матча 3-го тура чемпионата с участием киевского Динамо, которое представляет Украину в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Время и день игры были выбраны с учетом дальнейшего графика выступлений команды в квалификации Лиги Европы. В этом туре подопечные Александра Шовковского отправятся в Тернополь, где встретятся с Эпицентром.

Поединок пройдет в субботу, 16 августа, на городском стадионе имени Романа Шухевича. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Накануне киевляне вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего раунда квалификации от кипрского Пафоса с общим счетом 0:3. Все перипетии вокруг матча, анализ и обзор игры – на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский откровенно заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команде требуется усиление.