Павел Василенко

Эсперанс из Туниса одержал важную победу над Лос-Анджелесом со счетом 1:0 в группе D на Клубном чемпионате мира. Алжирский вингер Юсеф Белайли закрепил победу чемпионов Туниса на 71-й минуте, тогда как команда MLS не реализовала пенальти в драматичной концовке – на 11-й компенсированной минуте.

Обе команды вышли на матч на Geodis Park в Нэшвилле с похожей мотивацией. После поражения в своих стартовых матчах – Лос-Анджелес проиграл Челси (0:2), а Эсперанс уступил с таким же счетом бразильскому Фламенго.

Победа была нужна обеим командам, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Американские чемпионы полагались на опытных европейских игроков, таких как Уго Льорис и Оливье Жиру, тогда как тунисская команда полагалась на быстрые контратаки во главе с бразильскими легионерами Яном Сассе и Родриго Родригесом, а также на алжирского вингера Юсефа Белайли.

Поражение Лос-Анджелеса фактически ставит крест на их надеждах на выход из группового этапа, тогда как Эсперанс значительно улучшили свои позиции перед финальной игрой в группе. Чемпионы Африки встретятся с Челси в финальном раунде группового этапа, тогда как Лос-Анджелес сыграет с Фламенго.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур

Группа D

Лос-Анджелес – Эсперанс – 0:1

Гол: Белайли, 71.