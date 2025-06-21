Урок африканского футбола на Клубном чемпионате мира. Эсперанс разбивает надежды американцев
Судьбу матча решил один мяч
около 3 часов назад
Эсперанс из Туниса одержал важную победу над Лос-Анджелесом со счетом 1:0 в группе D на Клубном чемпионате мира. Алжирский вингер Юсеф Белайли закрепил победу чемпионов Туниса на 71-й минуте, тогда как команда MLS не реализовала пенальти в драматичной концовке – на 11-й компенсированной минуте.
Обе команды вышли на матч на Geodis Park в Нэшвилле с похожей мотивацией. После поражения в своих стартовых матчах – Лос-Анджелес проиграл Челси (0:2), а Эсперанс уступил с таким же счетом бразильскому Фламенго.
Победа была нужна обеим командам, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Американские чемпионы полагались на опытных европейских игроков, таких как Уго Льорис и Оливье Жиру, тогда как тунисская команда полагалась на быстрые контратаки во главе с бразильскими легионерами Яном Сассе и Родриго Родригесом, а также на алжирского вингера Юсефа Белайли.
Поражение Лос-Анджелеса фактически ставит крест на их надеждах на выход из группового этапа, тогда как Эсперанс значительно улучшили свои позиции перед финальной игрой в группе. Чемпионы Африки встретятся с Челси в финальном раунде группового этапа, тогда как Лос-Анджелес сыграет с Фламенго.
Клубный чемпионат мира, 2-й тур
Группа D
Лос-Анджелес – Эсперанс – 0:1
Гол: Белайли, 71.