Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик присоединился к благотворительному футбольному матчу в столице Португалии. Украинец вышел на поле на 22-й минуте, заменив Хенрика Ларссона, а уже на 39-й минуте уступил место Юрию Джоркаеффу. Результативными действиями Усик не отметился.

Матч Легенд Португалии против Легенд мира завершился со счётом 4:1. Игра состоялась на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Целью организаторов мероприятия было собрать более 1 миллиона евро для таких организаций, как Украинский Красный Крест и Usyk Foundation.

В поединке приняли участие многие известные звезды мирового футбола, среди которых Эдвин ван дер Сар, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель Пьеро, Кафу, Роберто Карлос и Кака.

Также, Александр Усик встретился с легендарным боксером.