Павел Василенко

Германия сыграет без Джейми Левелинга в отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Северной Ирландии, который пройдет в понедельник. Вингер Штутгарта получил травму и покинул расположение национальной команды в субботу, сообщает DPA.

Левелинг не играл в пятничном матче против Люксембурга, который закончился победой со счетом 4:0. Тренер Юлиан Нагельсманн вызвал Кевина Шаде из Брентфорда в начале октября.

Немцы лидируют в квалификационной таблице группы А по очкам, опережая Северную Ирландию и Словакию, все три команды имеют по шесть очков.