Сергей Стаднюк

Бывший тренер Днепра, Металлиста, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua по итогам финала Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ (3:0) оценил вероятность трансфера защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного в Париж.

❓ Как известно, французский гранд проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному из английского Борнмута. На ваш взгляд, разгром в финале заставит ПСЖ оперативнее решить вопрос с переходом Забарного?

💬 Когда вспоминаешь, как вчера парижане беспомощно действовали в обороне, то Илья им действительно нужен. Но, насколько мне известно, в этой истории ещё далеко до финальной стадии, так как «Борнмут» не собирается снижать цену за трансфер, а ПСЖ не хочет переплачивать, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

Коли згадати, як вчора ПСЖ безпорадно діяв у обороні, то Забарний їм, дійсно, потрібен. Мирон Маркевич

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Также Маркевич назвал главное разочарование Клубного чемпионата мира и раскритиковал ПСЖ после сенсационного поражения в финале.