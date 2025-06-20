В ночь на 20 июня состоялись встречи второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

В первом матче мадридский Атлетико уверенно обыграл американский Сиэтл со счетом 3:1. Подопечные Диего Симеоне открыли счет уже на 11-й минуте благодаря точному удару Пабло Барриоса. В начале второй половины матча Аксель Витсель удвоил преимущество испанского клуба.

Сиэтл сумел сократить отставание усилиями Альберта Руснака, который отличился на 50-й минуте. Однако уже через пять минут Барриос оформил дубль, поставив точку в матче.

Сиэтл — Атлетико 1:3

Голы: Руснак, 50 — Барриос, 11, 55, Витсель, 47

Во второй встрече игрового дня ПСЖ потерпел минимальное поражение от бразильского Ботафого – 0:1. Победный мяч на 36-й минуте забил Игор Жезус, обеспечив своей команде три очка.

ПСЖ — Ботафого 0:1

Гол: Игор Жезус, 36