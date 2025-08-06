Сергей Стаднюк

На 26-м году жизни умер вингер Зари Владимир Белоцерковец. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, на 26-м году жизни, оборвалась жизнь полузащитника луганской «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и чуткого человека. Терпения и сил семье Владимира Белоцерковца… ФК Заря

Причина смерти пока не называется. 31 июля футболист был внесен в официальную заявку Зари на сезон-2025/2026. Однако он так и не вошел в заявку на матч первого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0).

Последний официальный матч Белоцерковец провел 25 мая в заключительном туре прошлого чемпионата. А на сборах по крайней мере в стартовый состав в последний раз попадал 2 июля в контрольной игре против венгерской Кишварды.

Всего за профессиональную карьеру футболист провел 105 матчей, отметившись пятью голами и десятью результативными передачами. Из них за Зарю 11 игр и один ассист.