Ужасная новость из Зари. Неожиданно скончался 25-летний игрок клуба
Луганчане сообщили об одном из самых трагичных событий в истории команды
20 минут назад
На 26-м году жизни умер вингер Зари Владимир Белоцерковец. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня, на 26-м году жизни, оборвалась жизнь полузащитника луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.
Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и чуткого человека. Терпения и сил семье Владимира Белоцерковца…
Причина смерти пока не называется. 31 июля футболист был внесен в официальную заявку Зари на сезон-2025/2026. Однако он так и не вошел в заявку на матч первого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0).
Последний официальный матч Белоцерковец провел 25 мая в заключительном туре прошлого чемпионата. А на сборах по крайней мере в стартовый состав в последний раз попадал 2 июля в контрольной игре против венгерской Кишварды.
Всего за профессиональную карьеру футболист провел 105 матчей, отметившись пятью голами и десятью результативными передачами. Из них за Зарю 11 игр и один ассист.