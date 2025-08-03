Сергей Стаднюк

В третьем туре польской Экстраклясы Краковия на последних минутах вырвала ничью в домашнем матче против Лехии.

Команда из Гданьска открыла счет уже на 9-й минуте усилиями Бобчека. После перерыва украинец Иван Желизко, который провел на поле полный матч, забил второй мяч команды. Однако ему не суждено было стать победным.

Хозяева ответили дублем Стоильковича. А один из голов стал следствием результативной ошибки защитника Максима Дьячука, арендованного у киевского Динамо. Он сбросил мяч прямо на соперника, который легко перекинул голкипера.

CE GENRE DE MISSILE UKRAINIEN ! 🇺🇦🚀



Ivan Zhelizko allume une ogive : reprise parfaitement exécutée, pleine puissance, trajectoire limpide… juste sublime.



pic.twitter.com/fn4ZXBzZta — Skład (@SkladFR) August 3, 2025

Несмотря на провал, центрбек также провел полную игру против бывшей команды Евгения Коноплянки. Нападающий Богдан Вьюнник стал еще одним украинцем, который сыграл без замен. Еще один арендованный из Динамо Антон Царенко так и не вышел на поле.

Лехия впервые не проиграла в чемпионате и имеет -4 очка в активе в связи с решением федерации.

Чемпионат Польши, третий тур

Краковия – Лехия Гданьск 2:2

Голы: Стоилькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желизко, 54